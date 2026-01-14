National American University: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

National American University hat am 12.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat National American University im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

