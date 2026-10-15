National American University: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

National American University hat am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

National American University hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at