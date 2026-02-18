National Australia Bank Aktie
WKN: 853802 / ISIN: AU000000NAB4
|
18.02.2026 06:53:54
National Australia Bank Q1 Profit Rises
(RTTNews) - National Australia Bank Limited (NAB.AX) reported that its first quarter statutory net profit was A$2.2 billion, an increase of 30% from a year ago. Underlying profit was A$3.1 billion, up 11%.
First quarter net interest income was A$4.6 billion, an increase of 10%. Net operating income was A$5.6 billion, up 8% from last year. Group CET1 ratio on a Level 2 basis was 11.48% at December 2025.
National Australia Bank is trading at A$47.14, up 3.97%.
