National Australia Bank Aktie
WKN: 853802 / ISIN: AU000000NAB4
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23.11.2026 07:29:54
National Australia Bank speeds up layoff talks after e-mail blunder
The lender is planning to cut up to 2,500 jobs as part of an overhaulWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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