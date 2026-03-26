National Australia Bank Aktie

National Australia Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853802 / ISIN: AU000000NAB4

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26.03.2026 12:44:34

National Australia Bank to cut 170 jobs amid offshore expansion

The bank adds it will continue hiring and developing staff locally, particularly in customer-facing rolesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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