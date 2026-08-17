RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
17.08.2026 02:17:28
National Australia Bank’s Q3 cash earnings rise as lower impairments offset slower home lending
It posted cash earnings of A$1.83 billion (US$1.30 billion) for the three months ended Jun 30Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!