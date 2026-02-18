Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
18.02.2026 01:46:57
National Australia Bank’s shares hit record high on robust first-quarter cash profit
Australia’s top business lender has posted cash earnings of A$2 billion for the quarter ended Dec 31Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!