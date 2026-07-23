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23.07.2026 06:31:29
National Bank A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
National Bank A ließ sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat National Bank A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
National Bank A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,880 USD je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,55 Prozent auf 181,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 148,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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