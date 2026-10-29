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29.10.2026 06:31:29
National Bank A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
National Bank A hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei National Bank A ein EPS von 0,920 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 180,9 Millionen USD – ein Plus von 19,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem National Bank A 151,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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