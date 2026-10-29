National Bank A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

National Bank A hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei National Bank A ein EPS von 0,920 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 180,9 Millionen USD – ein Plus von 19,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem National Bank A 151,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at