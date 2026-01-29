National Bank A legte Quartalsergebnis vor

National Bank A lud am 27.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte National Bank A 0,730 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 145,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 140,8 Millionen USD.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,08 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat National Bank A mit einem Umsatz von insgesamt 587,34 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 594,42 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -1,19 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at