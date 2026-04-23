National Bank A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

National Bank A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,630 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 144,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 177,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at