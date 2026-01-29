|
National Bank of Abu Dhabi gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
National Bank of Abu Dhabi präsentierte in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 AED beziffert, während im Vorjahresquartal 0,380 AED je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 19,61 Milliarden AED – das entspricht einem Zuwachs von 6,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,38 Milliarden AED erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,85 AED, nach 1,48 AED im Vorjahresvergleich.
Der Jahresumsatz wurde auf 79,17 Milliarden AED beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 76,82 Milliarden AED umgesetzt worden waren.
