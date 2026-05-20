National Bank of Bahrain: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

National Bank of Bahrain hat am 17.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 BHD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei National Bank of Bahrain ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 BHD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat National Bank of Bahrain mit einem Umsatz von insgesamt 92,1 Millionen BHD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,9 Millionen BHD erwirtschaftet worden waren, um 8,72 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at