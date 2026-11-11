National Bank of Bahrain: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

National Bank of Bahrain hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

National Bank of Bahrain hat ein EPS von 0,01 BHD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 BHD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,79 Prozent auf 88,0 Millionen BHD. Im Vorjahresviertel hatte National Bank of Bahrain 88,7 Millionen BHD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at