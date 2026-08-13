National Bank of Bahrain hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

National Bank of Bahrain stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 BHD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 BHD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat National Bank of Bahrain im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 95,9 Millionen BHD. Im Vorjahresviertel waren 88,2 Millionen BHD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at