13.11.2025 06:31:28
National Bank of Bahrain stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
National Bank of Bahrain veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 BHD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 BHD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 88,7 Millionen BHD – eine Minderung von 2,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,3 Millionen BHD eingefahren.
