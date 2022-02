National Bank of Canada legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

National Bank of Canada hat sich am 25.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2022 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,65 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,15 CAD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat National Bank of Canada in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,53 Milliarden CAD im Vergleich zu 2,22 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,23 CAD geschätzt. Der Umsatz war auf 2,30 Milliarden CAD geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at