National Bank of Canada legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

National Bank of Canada hat am 03.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,60 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,69 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat National Bank of Canada im vergangenen Quartal 7,92 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte National Bank of Canada 7,36 Milliarden CAD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 10,18 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 10,78 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 30,34 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 28,21 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at