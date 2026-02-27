National Bank of Canada legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

National Bank of Canada hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,12 CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,81 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 7,86 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 9,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,15 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

