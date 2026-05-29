National Bank of Canada präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

National Bank of Canada gab am 27.05.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,10 CAD gegenüber 2,19 CAD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat National Bank of Canada im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,99 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 7,70 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at