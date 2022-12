National Bank of Canada: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

National Bank of Canada präsentierte am 30.11.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2022 beendeten Jahresviertel.

National Bank of Canada hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,08 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,21 CAD je Aktie gewesen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2,24 CAD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 2,49 Milliarden CAD erwartet.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 9,61 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,98 CAD je Aktie vermeldet.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 9,77 CAD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 10,02 Milliarden CAD taxiert.

Redaktion finanzen.at