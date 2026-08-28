National Bank of Canada verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

National Bank of Canada hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

National Bank of Canada hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,29 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,61 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,60 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,40 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at