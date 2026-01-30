National Bank of Fujairah PJSC Bearer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

National Bank of Fujairah PJSC Bearer hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,10 AED. Im letzten Jahr hatte National Bank of Fujairah PJSC Bearer einen Gewinn von 0,020 AED je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat National Bank of Fujairah PJSC Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 1,07 Milliarden AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren, um 4,74 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,470 AED beziffert. Im Vorjahr hatte National Bank of Fujairah PJSC Bearer 0,290 AED je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat National Bank of Fujairah PJSC Bearer 4,25 Milliarden AED umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,00 Milliarden AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at