National Bank of Greece: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

National Bank of Greece präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,300 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 733,0 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem National Bank of Greece 775,0 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at