National Bank of Greece: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

National Bank of Greece gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte National Bank of Greece ein EPS von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,89 Prozent auf 843,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 905,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at