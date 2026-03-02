|
02.03.2026 06:31:29
National Bank of Greece hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
National Bank of Greece präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,63 Prozent auf 805,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte National Bank of Greece 954,7 Millionen USD umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,37 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,14 Milliarden USD – eine Minderung um 20,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,96 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
