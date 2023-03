National Bank of Greece legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

National Bank of Greece äußerte sich am 15.03.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite hat National Bank of Greece im vergangenen Quartal 542,0 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte National Bank of Greece 374,0 Millionen EUR umsetzen können.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,90 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,06 Milliarden EUR ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,751 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 1,91 Milliarden EUR belaufen.

Redaktion finanzen.at