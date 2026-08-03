National Bank of Greece legte Quartalsergebnis vor

National Bank of Greece stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 EUR, nach 0,340 EUR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,93 Prozent auf 844,0 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 828,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at