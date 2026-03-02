National Bank of Greece öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

National Bank of Greece ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat National Bank of Greece die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,190 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat National Bank of Greece 692,0 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 895,0 Millionen EUR umgesetzt worden.

Mit einem EPS von 1,27 EUR lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als National Bank of Greece mit 1,27 EUR je Aktie genauso viel verdiente.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat National Bank of Greece 2,78 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 3,67 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,35 EUR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 2,70 Milliarden EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at