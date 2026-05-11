National Bank of Greece öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

National Bank of Greece hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,330 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,17 Prozent auf 716,0 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 844,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at