National Bank of Greece: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

National Bank of Greece hat am 07.11.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2023 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,290 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 EUR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 690,0 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 449,0 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at