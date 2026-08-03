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03.08.2026 06:31:29
National Bank of Greece vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
National Bank of Greece hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte National Bank of Greece 0,390 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 981,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 938,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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