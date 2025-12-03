National Bank of Kuwait - Egypt zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

National Bank of Kuwait - Egypt veröffentlichte am 01.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 3,28 EGP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 3,28 EGP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,84 Milliarden EGP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,36 Milliarden EGP ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at