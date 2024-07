National Bank of Kuwait (SAK) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

National Bank of Kuwait (SAK) lud am 16.07.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

National Bank of Kuwait (SAK) hat ein EPS von 0,02 KWD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 KWD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz wurden 618,1 Millionen KWD gegenüber 560,7 Millionen KWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at