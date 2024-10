National Bank of Kuwait (SAK) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

National Bank of Kuwait (SAK) hat am 16.10.2024 die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 KWD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,60 Prozent auf 643,5 Millionen KWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 598,0 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at