National Bank of Kuwait (SAK): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
National Bank of Kuwait (SAK) hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 KWD gegenüber 0,020 KWD im Vorjahresquartal.
National Bank of Kuwait (SAK) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 673,8 Millionen KWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 639,9 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,060 KWD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,070 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 2,79 Milliarden KWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,67 Milliarden KWD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
