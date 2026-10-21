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21.10.2026 06:31:29
National Bank of Kuwait (SAK) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
National Bank of Kuwait (SAK) äußerte sich am 19.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Mit einem EPS von 0,02 KWD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als National Bank of Kuwait (SAK) mit 0,020 KWD je Aktie genauso viel verdiente.
Auf der Umsatzseite hat National Bank of Kuwait (SAK) im vergangenen Quartal 684,0 Millionen KWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte National Bank of Kuwait (SAK) 683,7 Millionen KWD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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