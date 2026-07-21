|
21.07.2026 06:31:29
National Bank of Kuwait (SAK) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
National Bank of Kuwait (SAK) hat am 20.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 0,02 KWD. Im Vorjahresquartal hatte National Bank of Kuwait (SAK) ebenfalls ein EPS von 0,020 KWD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 661,5 Millionen KWD – ein Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem National Bank of Kuwait (SAK) 648,6 Millionen KWD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.