National Bank of Kuwait (SAK) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

National Bank of Kuwait (SAK) hat am 20.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,02 KWD. Im Vorjahresquartal hatte National Bank of Kuwait (SAK) ebenfalls ein EPS von 0,020 KWD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 661,5 Millionen KWD – ein Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem National Bank of Kuwait (SAK) 648,6 Millionen KWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at