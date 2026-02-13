National Bank of Umm Al-Qaiwain (PSC) Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

National Bank of Umm Al-Qaiwain (PSC) Registered hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 AED eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,050 AED je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 253,9 Millionen AED generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 292,4 Millionen AED ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,290 AED ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 AED je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,10 Milliarden AED in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte National Bank of Umm Al-Qaiwain (PSC) Registered einen Umsatz von 1,03 Milliarden AED eingefahren.

Redaktion finanzen.at