National Bank XDXB: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

National Bank XDXB hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,57 PKR präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,83 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 212,17 Milliarden PKR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte National Bank XDXB 206,41 Milliarden PKR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at