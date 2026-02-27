|
27.02.2026 06:31:29
National Bank XDXB gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
National Bank XDXB stellte am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,09 PKR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte National Bank XDXB ein EPS von 10,54 PKR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 207,81 Milliarden PKR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 285,07 Milliarden PKR umgesetzt worden waren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 39,97 PKR, nach 12,21 PKR im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 26,64 Prozent auf 850,31 Milliarden PKR. Im Vorjahr hatte National Bank XDXB 1 159,13 Milliarden PKR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.