National Bank XDXB stellte am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,09 PKR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte National Bank XDXB ein EPS von 10,54 PKR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 207,81 Milliarden PKR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 285,07 Milliarden PKR umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 39,97 PKR, nach 12,21 PKR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 26,64 Prozent auf 850,31 Milliarden PKR. Im Vorjahr hatte National Bank XDXB 1 159,13 Milliarden PKR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at