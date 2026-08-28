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28.08.2026 06:31:29
National Bank XDXB stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
National Bank XDXB hat sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 7,68 PKR. Im Vorjahresviertel waren 9,77 PKR je Aktie erzielt worden.
National Bank XDXB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 203,48 Milliarden PKR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 214,48 Milliarden PKR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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