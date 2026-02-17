17.02.2026 06:31:28

National Cable Wire Manufacturing legte Quartalsergebnis vor

National Cable Wire Manufacturing ließ sich am 15.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat National Cable Wire Manufacturing die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 JOD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 38,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,2 Millionen JOD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,5 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,130 JOD beziffert. Im Vorjahr hatte National Cable Wire Manufacturing ein Ergebnis je Aktie von -0,120 JOD vermeldet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 22,91 Prozent auf 13,05 Millionen JOD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 10,06 Millionen JOD gelegen.

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
