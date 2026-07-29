National Cable Wire Manufacturing mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

National Cable Wire Manufacturing hat am 26.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 JOD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 4,2 Millionen JOD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,6 Millionen JOD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at