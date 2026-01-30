National Capital Bancorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

National Capital Bancorp lud am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 6,12 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei National Capital Bancorp ein Gewinn pro Aktie von 5,55 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 1,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 38,42 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 38,99 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at