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13.08.2026 06:31:29
National Central Cooling Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
National Central Cooling Company hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,04 AED gegenüber 0,060 AED je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 642,0 Millionen AED in den Büchern – ein Minus von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem National Central Cooling Company 642,7 Millionen AED erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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