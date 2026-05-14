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14.05.2026 06:31:29
National CineMedia: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
National CineMedia hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 34,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 2,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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