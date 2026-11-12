National CineMedia gewährte Anlegern Blick in die Bücher

National CineMedia hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei National CineMedia ein EPS von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 61,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 63,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at