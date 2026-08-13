National CineMedia zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

National CineMedia gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

National CineMedia hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,110 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 51,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 58,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at