National Cleaning gewährte Anlegern Blick in die Bücher

National Cleaning hat am 03.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 9,9 Millionen KWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,3 Millionen KWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at